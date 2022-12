La Russa, per il 25 aprile non basta andare a un corteo

ROMA, 21 DIC - "Se per festeggiare il 25 Aprile bisogna andare a un corteo in cui si può essere dileggiati e spintonati come è successo, immaginate se ci andassi io in una manifestazione in cui perfino le Brigate ebraiche sono state mal tollerate....". L'ha detto Ignazio La Russa in occasione degli auguri di Natale con la stampa parlamentare. E ha aggiunto: "Ma io l'ho già fatto: il 25 Aprile quando ero al vertice della Difesa sono andato al cimitero di Milano dove c'è la statua dedicata ai partigiani e ho portato un'enorme mazzo di fiori che credo fosse il segno del mio riconoscimento per chi ha dato la vita per riconquistare la libertà".

