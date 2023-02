La Russa, ruolo giornalisti decisivo per libertà della Nazione

RICCIONE, 14 FEB - "Il vostro è un ruolo essenziale e decisivo, perché solo attraverso una reale difesa dei diritti e della dignità di ogni professionista e operatore dell'informazione è possibile assicurare ai cittadini solidi pilastri di giustizia, trasparenza e partecipazione. Resto fermamente convinto, infatti, che la libertà di una Nazione si commisuri con la piena libertà di informare e di essere informati, senza preclusioni o pregiudizi: condizione imprescindibile per l'esercizio di ogni altra libertà democratica, sociale e civile". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un messaggio inviato in occasione del 29/o Congresso della Fnsi a Riccione. "Rinnovo pertanto i miei auguri per i vostri lavori congressuali - ha detto ancora -, nella certezza che i contributi di queste giornate sapranno arricchire di idee e iniziative un percorso di valori, tutele e responsabilità che sosterrò sempre con convinzione e determinazione".

