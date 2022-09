La vittoria di Giorgia Meloni sui siti internazionali, che evocano il fascismo

Grande spazio, notizie di apertura, commenti e analisi per le elezioni italiane sui siti internazionali. La Cnn titola, «Giorgia Meloni si aggiudica la vittoria per diventare il primo ministro italiano più di estrema destra dopo Mussolini». In Germania la Bild-Zeitung sottolinea, «La destra si fa sentire a Roma! Meloni nettamente in testa, probabile alleanza con Berlusconi e Salvini». Lo spagnolo El Pais apre con "L'estrema destra vince per la prima volta le elezioni in Italia", «La coalizione di conservatori, postfascisti e populisti, guidata da Giorgia Meloni, ha ottenuto il 44% dei voti sia alla Camera che al Senato».

Per il britannico Guardian «Giorgia Meloni saluta la "notte dell’orgoglio" mentre gli exit poll indicano la vittoria della coalizione di estrema destra», sottolineando che «La leader di Fratelli d’Italia sembra destinata a diventare la prima premier donna del Paese». La Bbc in apertura, «Giorgia Meloni: l’estrema destra italiana si avvia a vincere le elezioni». Dalla Federazione russa Rossiya-24 commenta: «Le elezioni al parlamento italiano possono portare a una ristrutturazione politica dell’Europa», citando André Ventura, leader del partito portoghese di estrema destra Chega.

Voto italiano anche per la prima notizia del francese Le Monde, «Elezioni in Italia: con oltre il 26% dei voti Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ottiene un successo storico». E Le Figaro: «Legislativa in Italia: Meloni rivendica la guida del prossimo governo». Il principale quotidiano finlandese Helsingin Sanomat dice: "L'estrema destra ha vinto le elezioni italiane. Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, erede del fascismo, diventerà probabilmente la prima donna presidente del Consiglio del Paese». Lo svedese Svenska Dagbladet dedica la prima notizia alle elezioni italiane e commenta: " Meloni verso la vittoria in Italia: 'Chiaro messaggiò. «Difficile che il governo duri più di due anni».



