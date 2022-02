Le accuse di Articolo 1 a Musumeci: «Pensa solo a metà Sicilia»

«Musumeci, dopo quasi cinque anni a Palazzo d’Orleans, non sembra aver ancora capito di essere il presidente di tutta la Sicilia». Lo afferma la segretaria della federazione palermitana di Articolo 1 Mariella Maggio. «Lo ha dimostrato anche oggi - prosegue Maggio - durante la conferenza stampa per annunciare opere per oltre un miliardo di euro che interessano per il 90% la sola Sicilia orientale. Opere importanti, non c'è dubbio, ma anche la Sicilia occidentale aspetta investimenti che, per usare sue parole, 'ha bisogno di infrastrutture per avviare una stagione di crescita e di sviluppo".

"Si è già visto con il piano di investimenti nelle strutture sanitarie: Musumeci - conclude la dirigente di Art1 - è determinato a utilizzare i fondi del PNRR solo per sostenere la sua campagna elettorale nel disperato tentativo di riconquistare la sua vacillante poltrona, incurante del futuro della Sicilia che ha reso solo più brutta".



