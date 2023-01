Le dichiarazioni dei redditi dei deputati, Tremonti il più ricco

ROMA, 17 GEN - On line, sul sito della Camera, le dichiarazioni dei redditi dei deputati. All'appello manca ancora quella della premier Meloni, ma la maggior parte sono già consultabili. Tra quelle note ci sono le dichiarazioni del segretario del Pd Enrico Letta e del Leader M5s Giuseppe Conte. In base ai dati noti, il deputato "Paperone" è l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che un reddito imponibile al 2021 di circa un milione e mezzo. All'estremo opposto, tra i redditi più bassi, compare Aboubakar Soumahoro, appena passato al gruppo Misto. Il deputato, colpito dallo scandalo delle coop legate alla suocera, ha dichiarato poco più di 9 mila euro e una casa in comproprietà. Tra i banchi dell'opposizione il segretario Dem Enrico Letta dichiara un imponibile di oltre 350 mila euro mentre la deputata Maria Elena Boschi, 98 mila euro. Molto più in basso il leader del M5s Giuseppe Conte, che dichiara poco meno di 35 mila euro e una Jaguar del '96. Nei banchi della maggioranza spiccano i redditi del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida (103.505 euro) e del Presidente della Camera Lorenzo Fontana (99.465). Il Senato non ha ancora reso disponibili questi dati.

