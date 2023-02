Lega, contrasteremo euro-follia sulle case green

ROMA, 15 FEB - La commissione politiche dell'Unione Europea della Camera ha ripreso oggi il sub-ciclo di Audizioni inerente la Direttiva europea sulle cosiddette 'Case Green'. "Stiamo incessantemente audendo e interfacciandoci con il sistema paese, con le associazioni dei costruttori dei proprietari di casa e di tutto il 'mondo casa', quello che a Bruxelles non hanno voluto fare per non sentirsi dire che questa è l'ennesima pericolosa euro follia", spiegano i deputati della Lega Alessandro Giglio Vigna e Stefano Candiani, presidente e capogruppo in commissione Ue. "Questa direttiva - proseguono- desta molta preoccupazione fra gli addetti ai settori, nella politica e in tutto il Paese. La spinta turbo ambientalista della Commissione europea va assolutamente fermata. Al termine del ciclo di audizioni - concludono - ci sarà un documento che verrà inviato alla Commissione Europea, a tutte le Istituzioni europee, al Governo e a tutte le commissioni politiche dell'Unione Europea dei paesi dell'Unione" per contrastare "questa pericolosissima direttiva".

