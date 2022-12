Lega: espulso anche Bastoni, 'elettori traditi'

MILANO, 14 DIC - "Prendiamo nuovamente atto, esattamente come avevamo fatto la settimana scorsa con Formenti, Lena e Mura, della analoga decisione del consigliere Bastoni di tradire il mandato ricevuto da migliaia di elettori e militanti leghisti e abbandonare il nostro gruppo regionale" e per questo "il Comitato di Disciplina e Garanzia, ha decretato l'espulsione dal nostro movimento". Lo dichiara il coordinatore regionale lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti. Massimiliano Bastoni ha aderito al gruppo che si è formato in Consiglio regionale, 'Comitato Nord', che fa riferimento al movimento creato da Umberto Bossi.

