Legge sull'insularità prossima ad entrare in vigore, Casellati: «Riconoscimento doveroso»

«Finalmente vengono riconosciute anche a livello costituzionale le difficoltà oggettive in cui sono costretti a vivere gli italiani residenti nelle isole. Era doveroso garantire loro di poter fruire dei diritti fondamentali come tutti gli altri cittadini, e questa legge consentirà di soddisfare tale esigenza, attenuando gli svantaggi legati alle difficoltà di comunicazione». Lo ha detto il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati commentando la pubblicazione della legge costituzionale della tutela dell’insularità che sta per entrare in vigore. Una norma approvata nella scorsa legislatura che prevede che 'la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità'. «E' una legge - sottolinea Casellati - che, rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini si allinea perfettamente con le misure europee per la continuità territoriale e il rispetto dei diritti fondamentali relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno».



