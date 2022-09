Letta a Cagliari, Sardegna delusa da Giunta di centrodestra

CAGLIARI, 07 SET - "La Sardegna gioca un ruolo fondamentale in queste elezioni: c'è un elettorato deluso dalle politiche della Giunta di centrodestra nell'isola, soprattutto nella sanità". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta nelle prime battute della conferenza stampa in corso nella sede dei Democratici a Cagliari. "Queste elezioni - ha detto Letta - arrivano in un momento particolare per l'inserimento in Costituzione del riconoscimento dell'insularità. Una parola che per noi non deve essere una parola astratta con risorse che devono andare alle persone giuste per un percorso di compensazione di recupero delle difficoltà legate alla stessa insularità". Letta ha anche parlato del problema della siccità in Sardegna: "Attueremo una politica sugli invasi, senza aspettare anni".

