Letta a Catania per Chinnici: «E' la migliore candidata». E Fava minaccia di rompere

«Sono particolarmente felice di essere qui in Sicilia accanto a Caterina Chinnici perché é di gran lunga la migliore candidata per il futuro dell’Isola. E’ la candidata che con più dignità e forza rappresenta il meglio del futuro della Sicilia Sono convinto che le prossime tre settimane di campagna elettorale saranno in crescita e che ci consentiranno di arrivare ad una vittoria in Sicilia che sarebbe la migliore notizia per la gente di questa terra». Lo ha detto a Catania il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una manifestazione elettorale, che ha avuto luogo nella cappella bizantina di Palazzo Bonajuto, in vista delle elezioni regionali insieme con la candidata alla presidenza della Regione siciliana.

«I sondaggi in Sicilia sono molto incoraggianti, ci dicono che la candidatura di Caterina Chinnici è giusta. Il centrodestra ha messo una candidatura alla meno, quella di Schifani è una candidatura di risulta», ha aggiunto ancora Letta.

Presenti alla convention anche il vicesegretario nazionale del partito Peppe Provenzano e il segretario regionale Anthony Barbagallo.

Assente all'incontro a quanto pare perchè non invitato il leader dei Cento Passi Claudio Fava che ha dichiarato: «Noi dei Centopassi siamo leali, non minchioni. Se il Pd ritiene che la candidatura della Chinnici sia un suo affare privato, e se Caterina Chinnici si ritiene impegnata a far campagna elettorale solo con i candidati del Pd, nessun problema. Vorrà dire che il Movimento Centopassi si riterrà libero da impegni e di far campagna solo per la propria lista». Una dichiarazione in controtendenza con quanto affermato da Letta a conclusione del suo intervento a Catania: «Tornerò in Sicilia nei prossimi giorni per questa campagna elettorale, con Claudio Fava (Centopassi) certamente faremo una iniziativa insieme».

