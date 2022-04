Letta a Palermo critico su Musumeci: «Per metà del centrodestra il suo governo fa schifo»

«Sono ammaliato da questa capacità del centrodestra di parlare di unità quando a livello nazionale sono sia al governo sia all’opposizione. Sono affascinato dalla loro capacità di fare questo gioco di prestigio e uscirne indenni. Non ho mai visto in nessun Paese una coalizione che si organizzi con forze che stanno al governo e all’opposizione». Così il leader del Pd, Enrico Letta, a Palermo per presentare il primo corso di formazione politica della scuola siciliana dei dem «Piersanti Mattarella».

«Se noi avessimo dovuto seguire il centrodestra avremmo dovuto mettere in campo 8-10 candidature. Io sono molto contento del lavoro fatto qui dal Pd, che ci porta a essere fortemente competitivi per vincere a Palermo e Messina, e preparare le elezioni regionali d’autunno. Sono un fan di Franco Miceli».

«Siamo aperti ad altre forze, perché vogliamo una coalizione ampia e con la presenza di realtà civiche. Le elezioni in Sicilia capitano casualmente prima delle nazionali, noi svolgeremo la preparazione della campagna elettorale e sceglieremo programma e candidato solo per il bene dell’Isola, che ha bisogno di voltare pagina: non lo diciamo solo noi che il governo Musumeci fa schifo, lo dice anche metà del centrodestra».

