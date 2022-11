ROMA, 24 NOV - "E' cominciata la fase costituente, abbiamo due mesi di tempo in cui abbiamo il tempo e la possibilità di sciogliere i nodi per la costruzione del nuovo Pd. Non ci sarà congresso senza una fase costituente efficace". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in direzione.

