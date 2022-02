ROMA, 21 FEB - "Non demordiamo, noi tenteremo. Ma in questa legislatura non sarà semplice, perché non siamo maggioranza. Ma nella prossima e alle elezioni, parleremo dei temi che hanno a che fare con due grandi priorità, il ddl Zan e la Legge di cittadinanza, che per noi è fondamentale". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, nella sua relazione alla direzione Pd.

