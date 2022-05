Letta in Sicilia: «Alle regionali una coalizione ancora più larga che a Messina»

«Alle regionali noi costruiamo una coalizione sul modello di quella di Messina che vogliamo rendere anche più larga e inclusiva. Ecco perché è così importante il risultato a Messina, e sono qui per un impegno collettivo e comune che stiamo portando avanti». Lo ha detto Enrico Letta a Messina per sostenere la candidatura a sindaco di Franco De Domenico, appoggiato da Pd, M5s e due liste civiche. «Dalla Sicilia viene e verrà - ha aggiunto Letta - un grande messaggio di unità a livello nazionale per i progressisti. Credo che sia, almeno io così lo vedo e così lo sto vivendo, un importante messaggio nazionale».

Pubblicità

«Abbiamo cominciato una discussione molto produttiva sul tema del metodo di scelta del candidato a presidente della Regione. Per noi le primarie e questa forma di coinvolgimento e di apertura ai cittadini siciliani è il modo migliore per scegliere un candidato che sia vincente a livello regionale, lo faremo tutti insieme», ha ribadito Letta. «Dalla Sicilia - ha aggiunto - viene e verrà un grande messaggio di unità a livello nazionale per i progressisti. Alle regionali noi costruiamo una coalizione larga sul modello di quella di Messina. Vinceremo regionali e saremo più forti in vista delle nazionali».

Poi sul candidato a sindaco: «Franco De Domenico sarà un grande sindaco di Messina. Queste elezioni comunali giocano un ruolo fondamentale a livello regionale. L’impegno che Franco - prosegue Letta - sta portando avanti con una coalizione larga e unita è per noi veramente una battaglia prioritaria. Questo impegno ovviamente è la prima tappa di avvicinamento a quel fondamentale momento che saranno le regionali di autunno». «Franco De Domenico sarà un grande sindaco di Messina. Queste elezioni comunali giocano un ruolo fondamentale a livello regionale. L’impegno che Franco - prosegue Letta - sta portando avanti con una coalizione larga e unita è per noi veramente una battaglia prioritaria. Questo impegno ovviamente è la prima tappa di avvicinamento a quel fondamentale momento che saranno le regionali di autunno». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Messina per un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato della coalizione del centrosinistra.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA