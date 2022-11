ROMA, 24 NOV - La fase costituente del Pd si intreccia con la "discussione sulla legge di bilancio, una legge improvvisata, iniqua e inadeguata. Faremo la nostra battaglia" in primis "in Parlamento" per cambiarla e poi "nel paese, in raccordo con le parti sociali" e i "rappresentanti dei lavoratori che si aspettavano altro". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in direzione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA