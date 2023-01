Letta, proposi a Sassoli di guidarci alle elezioni politiche

ROMA, 09 GEN - "L'ultimo giorno che" David Sassoli "è stato a Bruxelles, ebbi con lui un incontro ufficiale, e in quell'incontro gli feci una proposta: 'Dopo aver fatto il presidente del Parlamento devi pensare al tuo Paese'. E gli proposi di guidarci alle elezioni, per costruire una coalizione larga. 'Sono io che te lo propongo, saresti in grado di guidare una coalizione larga e far sì che il Paese possa avere una proposta europeista. Io faccio un passo indietro'. David rimase colpito e rispose: 'Ci devo pensare'. Avremmo dovuto vederci per parlarne concretamente, ma purtroppo è andato via". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, alla presentazione del libro su David Sassoli "La saggezza e l'audacia".

