Lettera dimissioni non protocollata, sindaco Vigevano non decade

PAVIA, 02 DIC - Nessuna decadenza per il sindaco di Vigevano (Pavia), il leghista Andrea Ceffa, e per il consiglio comunale della città ducale. E' quanto emerge dalla comunicazione inviata dal prefetto di Pavia, Paola Mannella, al vicesegretario generale del Comune lomellino. Sono soltanto 12, infatti, le dimissioni dei consiglieri comunali (presentate mercoledì 30 novembre) considerate valide, mentre non risulterebbe protocollata la lettera di dimissioni di Riccardo Capelli, capogruppo di Fratelli d'Italia. A questo punto per la Prefettura non ci sono i presupposti per lo scioglimento del consiglio. Resta il problema politico perchè con gli attuali numeri sindaco e giunta restano con una maggioranza di centrodestra risicata, con un solo voto a fare la differenza.

