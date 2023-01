Lista civica Moratti prima a depositare candidature a Milano

MILANO, 13 GEN - La prima lista ad aver depositato le candidature per le regionali in Lombardia alla Corte d'Appello di Milano è la civica di Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione con il sostegno del Terzo polo. I capilista su Milano sono il consigliere regionale Manfredi Palmeri e la presidente della commissione Antimafia della Lombardia Monica Forte, entrambi presenti questa mattina per l'accettazione. Anche la civica di Pierfrancesco Majorino (Patto Civico per Majorino presidente, ndr), candidato del centrosinistra e del M5s, ha depositato le candidature per la provincia di Milano: il capolista è il direttore dell'Irccs Galeazzi Fabrizio Pregliasco. In lista anche la vicesindaca della Città metropolitana di Milano e sindaca di Arese Michela Palestra, il medico neonatologo e consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli, il consigliere comunale di Milano Mauro Orso, l'ex europarlamentare dei Verdi Monica Frassoni e il fondatore e portavoce dei Sentinelli di Milano Luca Paladini. Ad aver presentato la lista per le candidature su Milano è anche Unione Popolare, che candida a presidente la sociologa e ricercatrice Mara Ghidorzi, che è anche la capolista su Milano. In lista nel capoluogo lombardo, tra gli altri, anche Luca Massari, Domenico Maggio, Lucia Bertolini (candidata sindaca a Legnano nel 2020) e Giovanna Cardarelli. I candidati, oltre che da Unione Popolare, provengono da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Dema.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA