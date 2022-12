Lollobrigida, Pnrr oggettivamente scritto male, tragici errori

ROMA, 14 DIC - ll Pnnr "è fatto male, oggettivamente e oramai lo dicono tutti: alcune misure sono efficaci e altre" sono state introdotte "per ideologia o calcoli sbagliati che impediscono la realizzazione di alcune opere. Ad esempio acquistare trattori elettrici se non vengono prodotti è impossibile". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida sottolineando che alcune misure sono state "un tragico errore". Ci sono misure "sbagliate all'origine" e altre "diventate sbagliate" in seguito alla guerra in Ucraina. Su questa linea il governo chiederà le modifiche alla Ue.

