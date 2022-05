M5s:Casaleggio, crolla nei sondaggi, imboccato via declino

MILANO, 11 MAG - "Penso che sia un po' schizofrenico quello che si sta facendo oggi nel M5s. Si dice una cosa e si fa il contrario spesso. Questa schizofrenia in politica non credo paghi. Infatti i sondaggi stanno crollando di giorno in giorno". Così Davide Casaleggio a margine di un evento a Milano. "Il Movimento ha imboccato una via di declino che sta continuano a scendere" ha aggiunto. E anche l'alleanza con il centrosinistra "penso stia tramontando, infatti al governo c'è un campo larghissimo di presenze. Mi dispiace - ha concluso - che non si voglia più partecipare alle comunali. È la fase di declino di un progetto".

