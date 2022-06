M5s: Castellone, sostegno a Governo non è in discussione

ROMA, 23 GIU - "Abbiamo detto chiaramente che il sostegno al governo non è stato, non è e non sarà un tema. Non siamo più la prima forza in Parlamento, ma siamo una forza importante". Lo dice la capogruppo del Movimento 5 stelle, Mariolina Castellone, a Radio 24. "Ai cittadini - aggiunge - interessa poco la scissione, le dinamiche interne delle forze politiche, ma importa sapere come si arriva a fine mese, come pagare le bollette. Fino a che riusciamo ad incidere, bene. Ma noi ora riusciamo a incidere, le cose le otteniamo". Guardando a Di Maio poi spiega: "La cosa l'ha detta chiaramente il presidente Conte: ognuno risponde della propria coscienza. Noi - ricorda - siamo stati eletti con il M5s, abbiamo sottoscritto degli impegni. E se questi cambiano...". Insomma, "io mi sarei dimessa, questo prevede lo statuto".

