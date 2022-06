M5S, Conte sceglie Barbara Floridia per le primarie del centrosinistra in Sicilia

E’ la senatrice Barbara Floridia la candidata del M5S alle primarie del campo progressista per le Regionali in Sicilia. Il via libera alla candidatura del sottosegretario all’Istruzione, dopo un pomeriggio di attesa, è arrivato solo in tarda serata a un paio d’ore dalla scadenza del termine per la presentazione della candidatura fissato per la mezzanotte di oggi. La senatrice Barbara Floridia ha 45 anni, ha insegnato ed è messinese.

Dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri, gli altri due nomi possibili erano quelli del capogruppo all’Ars Nuccio Di Paola e del deputato Luigi Sunseri.

La scelta di Giuseppe Conte è culminata alla fine di una serie di lunghe riunioni con gli eletti siciliani, nell’ultimo giorno disponibile per la presentazione. Nelle ultime ore sembrava che la scelta potesse ricadere su Nuccio Di Paola, ma alla fine il nome preferito è stato quello della Floridia, in competizione nella coalizione, con i nomi di Caterina Chinnici, espressione del Pd e di Claudio Fava del movimento Centopassi.

"Sarò accanto a lei in questo percorso". Così ha commentato con l’Adnkronos Nuccio Di Paola, capogruppo M5S all’Ars e tra i papabili alla candidatura per le primarie per il Movimento.

