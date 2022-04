ROMA, 26 APR - In Consiglio "della questione Petrocelli ne parleremo anche se abbiamo già deciso". Lo dice il Presidente M5s Giuseppe Conte arrivando alla sede del Movimento per prendere parte alla riunione della "segreteria" pentastellata. "L'espulsione non risolve il problema della presidenza della Commissione Esteri? Come sa le dimissioni dalla Presidenza non dipendono da noi" commenta Conte.

