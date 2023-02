M5s, costituire al più presto la Vigilanza Rai

ROMA, 14 FEB - Dopo quanto è successo al Festival di Sanremo, "bisogna procedere celermente alla costituzione della commissione di Vigilanza". Lo ha chiesto nell'Aula della Camera Enrico Cappelletti del M5S, denunciando un "tiro a segno vergognoso di esponenti di maggioranza e governo sia verso chi si è esibito all'Ariston sia, poi, nei confronti della dirigenza della Rai, colpevole di non aver posto censure". Il vicepresidente Giorgio Mulè ha risposto: "siamo in attesa che venga pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge: non appena avverrà la presidenza darà seguito".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA