M5s: Patuanelli, ora all'opposizione, lo farò con impegno

ROMA, 10 OTT - "Grande onore e grande prestigio tornare in Senato. Il mio impegno sarà quello di sempre di lavorare su quello che porteremo in Parlamento. Stavolta all'opposizione e bisognerà reinventrasi l'opposizione avendo fatto il ministro di maggioranza questo è un ruolo nuovo e lo farò con costrutto e impegno. Voteremo le cose che ci convincono e non voteremo quelle che non ci convincono". Così l'ex ministro Stefano Patuanelli (M5s) uscendo da palazzo Madama dopo essersi accreditato come senatore per la XIX legislatura.

