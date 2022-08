M5s, pubblicate le liste per Camera e Senato: Giuseppe Conte capolista per Montecitorio anche in Sicilia

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato online le liste di candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato per le elezioni del 25 settembre. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, si candida a Montecitorio come capolista in quattro regioni e cinque collegi: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio).

Ma ecco nel dettaglio le candidature nei vari collegi dell'Isola

Camera Sicilia 1

Come detto Giuseppe Conte è capolista nel collegio plurinominale Sicilia 1, al secondo posto l'uscente Valentina D’Orso, così come uscente, Davide Aiello di Casteldaccia, a seguire Daniela Morfino. I candidati sono Adriano Varrica, Maria Laura Maggiore, Giuseppe Chiazzese e Rosalia Finazzo.

Camera Sicilia 2

I candidati sono l'ex sindaco di Porto emedocle Ida Carmina,, seguita da tre uscenti: Filippo Perconti, Vita Martinciglio e Dedalo Pignatone (tutti uscenti). Nel collegio Sicilia 2-01, capolista sarà l’uscente messinese Angela Raffa, seguita da Salvatore Granata, Grazia D’Angelo e Alessandro Geraci. Nel collegio Sicilia 2-02, capolista il catanese Luciano Cantone, seguito da Matilde Montaudo, da Gabriele Giuseppe Liuzzo e da Carmela Scuderi. Nel collegio Sicilia 2-03, capolista l'uscente Filippo Scerra, seguito da Vanessa Ferreri, l'altro Eugenio Saitta e da Paola Brullo.

Senato Sicilia 1

Capolista nel blocco occidentale, l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato , seguito dal deputato regionale Ketty Damante, l’uscente Pietro Lorefice e Maria Bellavia.

Senato Sicilia 2

Nel collegio Sicilia 2, la capolista è Barbara Floridia, poi Giuseppe Pisani, Cinzia Amato e Federico Piccitto, ex sindaco di Ragusa.

