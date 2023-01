Maggioranza valuta un intervento sui balneari

ROMA, 17 GEN - La maggioranza valuta un intervento sul nodo dei balneari. A quanto si apprende, infatti, il centrodestra sarebbe pronto a presentare proposte di modifica in materia al decreto milleproroghe in esame in Senato alla scadenza per il termine per gli emendamenti giovedì. Ma non è escluso che a intervenire sia direttamente il governo. Questa mattina in Senato si è tenuta, tra l'altro, una riunione di maggioranza, sull'esame del provvedimento in discussione nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio.

