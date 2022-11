Manovra: FI a Calenda, niente lezioni da chi è irrilevante

ROMA, 29 NOV - "Calenda pare un po' confuso, dimentica di essere seduto nell'opposizione. Siamo felici quando dall'opposizione, se è costruttiva, c'è la volontà di dialogare con la maggioranza e aiutare il Paese, come si fa con le parti sociali. Ma non accettiamo lezioni da chi ha perso le elezioni ed è destinato all'irrilevanza politica". Così la capogruppo di FI al Senato, Licia Ronzulli, arrivando con il presidente dei deputati azzurri, Alessandro Cattaneo, a Palazzo Chigi per la riunione di maggioranza sulla manovra: "Noi sabotiamo Meloni? Assolutamente no, FI dà un contributo, è leale al governo, è molto saldamente in questa maggioranza".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA