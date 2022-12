Manovra: Lollobrigida,rispetto tempi per interesse nazionale

ROMA, 20 DIC - "Auspichiamo che si rispetti la tempistica sia per la ragionevole volontà di tutta la maggioranza di approvare rapidamente la legge di stabilità ma anche della consapevolezza dell'opposizione di avere un ruolo importante a difesa degli interessi nazionali ". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste (Masaf), Francesco Lollobrigida a margine della presentazione del rapporto della Comagri. "In queste ore notturne - ha aggiunto - hanno lavorato con i limiti di una manovra che si deve approvare in tempi molto contratti e con responsabilità del governo che ha presentato la manovra rapidamente al parlamento, visto che per la prima volta abbiamo votato d'estate".

