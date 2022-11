Manovra: Lupi, su limiti a contante Ue non può dirci nulla

ROMA, 29 NOV - "Non abbiamo paura della bocciatura in Europa perché non mi sembra che sia una grande novità il tetto a 60 euro o 30 euro con il pos. Sui limiti al contante l'Europa non può dirci nulla perché ci sono nazioni che addirittura non ce l'hanno come Germania o Austria. Questo era un punto dell'agenda politica e se ne facciano una ragione se decideremo di attuarlo o meno. La vera priorità nel dialogo con l'Europa è il Pnrr". A dirlo è il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA