Manovra: Meloni,rilievi Bankitalia?Non mi pare,solo polemica

ROMA, 12 DIC - "A me pare che Bankitalia non abbia, in audizione alle commissioni competenti, mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra. Puramente c'è stata una polemica, o diciamo un approccio critico, sulle nostre misure sul tema del contante e l'obbligo del pos". A dirlo è la premier Giorgia Meloni riferendosi ai rilievi espressi dalla Banca d'Italia alla legge di bilancio, in un video su Facebook, sfogliando gli appunti della sua agenda.

