ROMA, 21 NOV - "Questa settimana verrà presentata la legge di bilancio e vedremo come i populisti riusciranno a concretizzare le tante promesse della loro campagna elettorale. Per me entreranno in un giro di contraddizioni insostenibile. E come dico spesso, nel 2024 noi saremo - con Renew Europe - il primo partito italiano". Lo scrive nella sua e-news Matteo Renzi, leader di Iv.

