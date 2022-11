ROMA, 29 NOV - "Il problema non è mettere un tetto per salvaguardare le transazioni in contante sotto i 30 o 60 euro, ma abbattere le commissioni e i costi bancari. Tutto il resto è solo un tentativo assurdo di lottare contro il futuro". Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

