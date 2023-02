Mantovano,clima ostile verso governo?È riflesso condizionato

ROMA, 08 FEB - "Il caso Fazzolari non esiste. Una mezza parola che io possa dire al vicino di casa sul fatto che il cassonetto della spazzatura è ripieno può diventare, travisato e allargato, una critica al comune di Roma sulla gestione dei rifiuti". Lo ha dichiarato il sottosegretario Alfredo Mantovano rispondendo ai cronisti a margine del convegno in ricordo di Pinuccio Tatarella,organizzato dalla Fondazione Tatarella al Senato. A un giornalista che ha chiesto se ci fosse un disegno dietro il clima ostile verso il governo, Mantovano ha risposto: "Non ci vedo un disegno, ci vedo un riflesso condizionato che dipende dal fatto che non ci si è resi conto del risultato delle elezioni. Quando ci si concentrerà su quel risultato il riflesso condizionato magari si attenua".

