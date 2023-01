Mantovano, sui social crescente rancore antisemita

ROMA, 18 GEN - "C'è un incremento preoccupante di episodi di antisemitismo, nel mondo, in Europa e in Italia. L'attenzione del governo è molto concreta. Fra le mie deleghe c'è quella si Servizi di informazione e sicurezza e posso garantire un costante monitoraggio sul cyberspazio antisemita, soprattutto sui social". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presentando le iniziative del Giorno della Memoria: "Sui social c'è un contesto di rancore crescente, un incremento di uscite antisemite: è all'attenzione dell'Autorità di sicurezza, per individuare i responsabili e i reati da denunciare alla magistratura".

