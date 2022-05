Mattarella a Draghi, serve giornata unica delle Forze armate

ROMA, 06 MAG - "Appare opportuno assumere in legge la definizione completa del 4 novembre come Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, cogliendo l'occasione per un riordino complessivo delle celebrazioni che valorizzi l'unitarietà delle Forze Armate". E' quanto scrive il presidente Sergio Mattarella in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi. Nel testo, diffuso dal Quirinale, il capo dello Stato auspica che "venga avviata una sollecita riflessione per una adeguata e organica disciplina legislativa relativa alle celebrazioni delle nostre Forze Armate".

