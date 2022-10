Mattarella, cadi 7 volte rialzati 8 volte, vale anche per Italia

ROMA, 13 OTT - "Se cadi sette volte rialzati otto volte. E' un messaggio importante anche per il nostro Paese, per tutti quanti, singolarmente e collettivamente. Quella di non perdere mai la fiducia ma di capire che in ogni circostanza c'è un elemento positivo da raccogliere". Lo ha voluto sottolineare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando oggi al Quirinale una delegazione della Federazione italiana Judo Karate e Arti Marziali. Il capo dello stato ha ricordato agli atleti e ai dirigenti che "l'attenzione verso questi sport non è limitato soltanto al periodo delle olimpiadi. Vincendo le medaglie alle olimpiadi loro sono stati l'avanguardia di un movimento importante in Italia. Forse il più importante risultato è quello di spingere tanti ad impegnarsi nello sport".

