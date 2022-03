Mattarella, da Aeronautica militare esempi di amor di patria

ROMA, 25 MAR - "Fra tre giorni ricorre l'anniversario della costituzione in forza armata autonoma della nostra aeronautica militare. Un evento, quello di martedì prossimo, che rappresenterà una tappa di questa storia che ha consolidato valori, costruito tradizioni, offerto esempi di grande dedizione e di amor di patria". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante un incontro con il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e una rappresentanza dell'Aeronautica Militare, in occasione del 99° anniversario di fondazione. "L'Aeronautica militare ha saputo costantemente fornire prova eccellente del valore del suo personale, si tratti di sostenere gli obiettivi che le vengono affidati in ambito nazionale, si tratti del concorso alle missioni di pace e di sicurezza in tante parti del mondo, insieme alla Forze armate dei Paesi dell'Unione europea e della Nato, o nell'ambito delle Nazioni Unite - ha aggiunto Mattarella -. La Repubblica è grata a quanti sia in Italia sia all'estero partecipano con abnegazione a questo compito".

