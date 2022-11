Mattarella, educare i giovani all'eguaglianza

ROMA, 25 NOV - "Porre fine alla violenza contro le donne, riconoscerne la capacità di autodeterminazione sono questioni che interpellano la libertà di tutti". Così Sergio Mattarella in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Denunciare "è un atto che richiede coraggio. Un'azione efficace per sradicare la violenza contro le donne deve basarsi sulla diffusione della prevenzione delle cause strutturali del fenomeno e su una cultura del rispetto che investa sulle generazioni più giovani, attraverso l'educazione all'eguaglianza, al rispetto reciproco, al rifiuto di ogni forma di sopraffazione".

