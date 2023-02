Mattarella, giornalisti hanno una responsabilità enorme

ROMA, 03 FEB - I giornalisti hanno una "responsabilità enorme". "Una responsabilità accentuata dalla moltiplicazione delle fonti di informazione offerta dalla rivoluzione del web. Alla professione giornalistica anzitutto viene affidato il ruolo di espressione della libera critica secondo doveri di lealtà e buona fede. Ai giornalisti, in questo contesto, è rimesso il compito rilevante, ai fini della libera formazione delle opinioni dei cittadini, del rispetto della verità sostanziale dei fatti". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dei 60 anni dell'Ordine dei Giornalisti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA