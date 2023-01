Mattarella indignati per repressione ed esecuzioni in Iran

ROMA, 11 GEN - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, per la presentazione delle Lettere Credenziali, il nuovo Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohammad Reza Sabouri. Nel breve colloquio - informa il Quirinale - il Presidente Mattarella ha espresso la ferma condanna della Repubblica Italiana e la sua personale indignazione per la brutale repressione delle manifestazioni e per le condanne a morte e l'esecuzione di molti dimostranti.

