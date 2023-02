Mattarella, intimidazioni alla stampa sono intollerabili

ROMA, 03 FEB - "Il mercato globale con cui siamo chiamati a confrontarci nella Società dell'informazione necessita di robuste garanzie, quali quelle offerte a livello di Unione Europea dalle proposte avanzate in sede di elaborazione del Media Freedom Act. Il rispetto delle attività professionali dei giornalisti è componente essenziale del nostro sistema di libertà. Le aggressioni, le intimidazioni di cui il loro lavoro è ancora, talvolta, oggetto sono intollerabili per la Repubblica". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 60 anni dell'Ordine dei Giornalisti.

