Mattarella,Italia per forte pressione attraverso le sanzioni

ROMA, 08 SET - "C'è grande preoccupazione" per la guerra in Ucraina. "L'Italia continua a mantenere grande sostegno a Kiev. L'Italia ritiene che sia necessario mantenere una forte pressione attraverso le sanzioni per superare questa sciagurata situazione bellicista della Russia. Speriamo un negoziato che porti alla pace. Buon segnale l'accordo per il trasporto di grano ucraino". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando da Tirana durante una visita in Albania.

