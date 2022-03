Mattarella, onorare chi si è opposto a disumanità mafie

ROMA, 21 MAR - "Memoria è impegno. Onorare chi ha pagato con la vita il diritto alla dignità di essere uomini, opponendosi alla disumanità delle mafie, alla violenza, alla sopraffazione contro la propria famiglia, la comunità in cui si vive. Memoria è richiamo contro la indifferenza, per segnalare che la paura si sconfigge con la affermazione della legalità. Perché combattere le mafie significa adempiere alla promessa di libertà su cui si fonda la vita della Repubblica". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 5^ Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA