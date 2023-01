Mattarella, servizi locali decisivi, non impoverirli

ROMA, 30 GEN - I sindaci "ci ricordano che 16 milioni di cittadini vivono in comuni sotto i 15 mila abitanti: è un'Italia fondamentale, una parte decisiva per l'Italia, per il suo sviluppo e il suo equilibrio. Vi è un crescente disagio per il ritiro dei servizi che incide sulla vita quotidiana, si tratterebbe di una condizione di impoverimento del nostro Paese. Ecco perchè risalta in tutta la sua importanza il valore del progetto Polis" di poste italiane. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo alla presentazione del Progetto 'Polis-Casa dei servizi digitali' di Poste Italiane.

