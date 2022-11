ROMA, 11 NOV - "Bisogna ripensare le scelte in materia energetica: non è il momento delle esitazioni o scelte egoistiche. Al contrario serve coraggio". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Maastricht in occasione dei 30 anni dalla firma del Trattato.

