Mattei: Meloni,nel suo esempio verso indipendenza energetica

ROMA, 27 OTT - "Il suo esempio è oggi più attuale che mai e lo custodiremo per la rinascita della nostra Nazione, affinché questa torni ad essere centro strategico ed economico nel Mediterraneo, seguendo le strade dell'indipendenza energetica e della reciproca collaborazione tra Stati del mondo". Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricordando Enrico Mattei a sessant'anni dalla sua morte. "Proprio come fece Enrico Mattei - aggiunge -, anche noi intendiamo rimettere al centro l'interesse nazionale: per un'Italia che pensi e realizzi in grande".

