Matteralla, serve riflessione su giovani che lasciano Italia

ROMA, 08 NOV - "Il nostro Paese, che ha una lunga storia di emigrazione, deve aprire una adeguata riflessione sulle cause di questo fenomeno e sulle possibili opportunità che la Repubblica ha il compito di offrire ai cittadini che intendono rimanere a vivere o desiderano tornare in Italia". Lo afferma Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Migrantes, Mons. Gian Carlo Perego, in occasione della presentazione del "Rapporto Italiani nel mondo".

