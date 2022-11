Meloni, contro violenza sulle donne prevenzione e certezza pena

ROMA, 25 NOV - "Questo governo è in prima linea per combattere la violenza sulle donne e la terribile piaga del femminicidio. Lo dobbiamo alle tante vittime, spesso senza giustizia, e a chi ancora oggi è costretta a subire questa barbarie". Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "I dati che riguardano le violenze sulle donne continuano a rappresentare un dramma nazionale. Come Governo - ribadisce - intendiamo incentrare il nostro impegno su tre pilastri d'azione: prevenzione, protezione e certezza della pena".

