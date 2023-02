Meloni,da nuovo RepowerEu forte contributo al Piano Mattei

ROMA, 06 FEB - "Il nuovo piano" del RepowerEu "consentirà all'Italia di dare un forte contributo alla realizzazione del 'Piano Mattei' al fine di consolidare il processo di diversificazione delle forniture verso una totale eliminazione del gas russo e per far diventare l'Italia hub energetico del Mediterraneo per tutta l'Europa in un proficuo rapporto di cooperazione soprattutto con i paesi africani". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della cabina di regia del Pnrr, come riferisce una nota di Palazzo Chigi.

